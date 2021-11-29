Нур-Султан, , 19:58 — REGNUM 112 преступных групп скотокрадов задержали с начала года в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на традиционном брифинге министерства, передает BAQ.KZ.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала года полицией задержано более 800 скотокрадов, в том числе 112 преступных групп. Из похищенных 7 тысяч голов скота найдено и возвращено около 4 тысяч. К примеру, в Павлодарской области выявлена преступная группа в составе 15 человек, совершение 18 краж скота которой доказано. Злоумышленники раз в неделю похищали по 1−2 головы крупного рогатого скота в крестьянском хозяйстве, а затем в выходные реализовывали мясо на рынках Экибастуза», — рассказал Нурдильда Ораз.

По его словам, в Акмолинской области задержана группа, которая промышляла отстрелом домашнего скота на пастбищах и реализовывала мясо на рынках Нур-Султана.

«В результате принимаемых мер за последние 5 лет количество краж скота снижено на 38,5%. Если в 2016 году было зарегистрировано более 7 тысяч таких преступлений, то в 2020 году — не более 2 тысяч. Такая же тенденция сохраняется и в текущем году, где количество краж скота снижено на 18%», — сказал он.

Нурдильда Ораз сообщил, что для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует владельцам соблюдать простые нормы безопасности.