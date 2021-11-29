Москва, , 19:58 — REGNUM По каждой теме народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука» в комиссии должна быть единая точка сборки всей информации, основной контрагент для профильных органов власти и экспертов, желающих работать по этой теме. Об этом в ходе первого заседания Комиссии Генсовета «Единой России» по образованию и науке заявила глава Комиссии Елена Шмелева.

Елена Шмелева Rsv.ru

«Основополагающая цель состоит в возможности для раскрытия талантов и самореализации каждого человека. В связи с этим мы будем касаться разных вопросов, связанных с культурой, молодежной политикой и со многими другими разделами нашей народной программы», — сказала Елена Шмелева.

Как председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева сосредоточится на тех инициативах, которые она разрабатывала с экспертами и гражданами в рамках предвыборной кампании и которые могут быть реализованы на федеральной территории, чтобы показать конкретный пример. Это почти половина — 17 из 37 — инициатив соответствующего раздела народной программы.

«В частности, реализация стандарта «Школа большой страны», мер по снижению нагрузки на школьников, по развитию инфраструктуры, по сохранению их здоровья и других инициатив», — подчеркнула глава партийной комиссии.

Обсуждение всех тем на площадках Комиссии будет открытым для широкого круга экспертов. На совместных заседаниях они будут вместе вырабатывать решения проблемных вопросов.

«Для решения большинства сложных вопросов нам нужно будет использовать всю партийную инфраструктуру, ее региональную сеть, и все возможности которые у нас есть в органах власти всех уровней. И, конечно, многое зависит от вовлеченности в работу партийной комиссии представителей профильных министерств, постоянно закрепленных за нами заместителей», — заключила Елена Шмелева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Елена Шмелева возглавила комиссию партии по образованию и науке. Она занимается реализацией соответствующего раздела народной программы партии. В состав комиссии вошли депутаты разных уровней, губернаторы и представители экспертного сообщества.