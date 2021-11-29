Москва, 29 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Рост долговой нагрузки населения России вызывает опасения у Центробанка. Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора о ситуации в банковском секторе за III квартал 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Сообщается, что доля потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% от доходов по итогам III квартала выросла до 31% от общей доли выданных кредитов с 23% в начале пандемии коронавируса.

В комментарии ЦБ отмечается, что регулятор в настоящее время «принимает активные меры для снижения рисков перегрева».

Напомним, ранее в Банке России сообщили, что общая долговая нагрузка граждан по итогам первого полугодия 2021 года выросла до 10,2% располагаемых доходов с 9,8% в начале года.