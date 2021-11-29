Тамбов, 29 ноября 2021, 19:57 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 29 ноября, в ходе оперативного совещания раскритиковал муниципалитеты за невнимательное отношение к содержанию территорий вокруг туристических объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
На оперативном совещании глава региона Максим Егоров уделил особое внимание содержанию территорий вокруг музеев и других туристических объектов. В частности, он выразил недовольство тем, что рядом с парком музейного комплекса «Асеевский» в городе Рассказово расположена парковка для большегрузного транзитного транспорта. Причем она не обустроена и сильно замусорена.
Он отметил, что в таком же неудовлетворительном состоянии находятся и пространства вокруг других объектов культуры, призванных поддерживать и развивать туристическую привлекательность региона.
Кроме того, на оперативном совещании глава региона дал ряд поручений по ситуации с вакцинацией, ремонтом и содержанием дорог, а также по работе с обращениями граждан через Центр управления регионом.