Тамбов, 29 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 29 ноября, в ходе оперативного совещания раскритиковал муниципалитеты за невнимательное отношение к содержанию территорий вокруг туристических объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Оперативное совещание в Тамбовской области под председательством Максима Егорова

На оперативном совещании глава региона Максим Егоров уделил особое внимание содержанию территорий вокруг музеев и других туристических объектов. В частности, он выразил недовольство тем, что рядом с парком музейного комплекса «Асеевский» в городе Рассказово расположена парковка для большегрузного транзитного транспорта. Причем она не обустроена и сильно замусорена.

«Парковке для дальнобойщиков здесь не место. Необходимо установить специальные знаки, запрещающие парковаться грузовикам, построить хорошую дорогу к парку, навести порядок с торговыми точками. Это должно быть красивое, привлекательное место», — подчеркнул Максим Егоров.

Он отметил, что в таком же неудовлетворительном состоянии находятся и пространства вокруг других объектов культуры, призванных поддерживать и развивать туристическую привлекательность региона.

«Поручаю всем главам муниципальных образований обустроить территории, которые являются центрами притяжения туристов. Будьте хорошими хозяевами в своем доме!» — заявил Максим Егоров.

Кроме того, на оперативном совещании глава региона дал ряд поручений по ситуации с вакцинацией, ремонтом и содержанием дорог, а также по работе с обращениями граждан через Центр управления регионом.