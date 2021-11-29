29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Олег Неменский, , 21:12 — REGNUM В последние дни мы видим, что Киев перестал опровергать американские заявления о подготовке Россией масштабного наступления на Украину. Более того, всё больше ответственных лиц начинают говорить что-то подобное. Но удивление вызывало скорее прежнее желание Киева опровергать своих патронов из США. То, что его убедили больше этого не делать, как раз вполне понятно. Вопрос остаётся в том, насколько американцы заинтересованы в реальных серьёзных провокациях на линии соприкосновения.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация очень опасная. В США, скорее всего, просто проводят информационную кампанию в рамках подготовки январской встречи Байдена с Путиным, которая якобы должна положить конец агрессивным действиям России. Однако на деле ситуация находится под контролем далеко не в той степени, чтобы надеяться на то, что всё пройдёт по плану.

Украинский танк ведёт обстрел Ngu.gov.ua

В американской социологии ещё в середине прошлого века появилось такое понятие, как самоисполняющееся пророчество. Условно говоря, если пустить слух о том, что какой-то банк скоро разорится, то он наверняка и вправду разорится после того, как из него все массово побегут забирать деньги. Так вот, кампания по дезинформации о российской подготовке вторжения неминуемо может привести к серьёзным военным передвижениям со стороны Украины, а это потребует адекватной реакции и со стороны России. Кроме того, Украина в целом представляет собой очень плохо управляемую систему, желающих начать крупную военную заварушку там немало, и условия им для этого сейчас создают очень благоприятные. Так что на деле всё это способно перерасти и в настоящий военный конфликт, причём это может произойти почти в любой момент. И вполне можно сделать так, что Россия будет вынуждена вмешаться, тем более что у нас там теперь сотни тысяч сограждан. Хотя и в Киеве, и в Вашингтоне прекрасно понимают, что это не в её интересах.

Украинская артиллерия Ngu.gov.ua

Всё более заметна заинтересованность в эскалации и в самом Киеве. Сейчас очень обострились противоречия между олигархами и Зеленским, который в условиях подготавливаемой крупной приватизации пытается сконцентрировать власть в своих руках. Он и так применяет для этого незаконные меры, а новый военный конфликт может позволить ему действовать вообще как угодно — что называется, по беспределу. Есть желающие устроить что-то подобное и в Америке — проблему «Северного потока — 2» это уж точно решит, а также свяжет Россию в ситуации возможного конфликта вокруг Тайваня.

И всё же я полагаю, что ни администрация Байдена, ни офис Зеленского не заинтересованы в том, чтобы начинать масштабную украинско-российскую войну — их интерес не простирается дальше крупных провокаций. Брать штурмом Донецк и Луганск никто в Киеве всерьёз не хочет, им Донбасс просто не нужен, как и поражения от столкновений с российской армией. Разрывать все связи с Россией в команде Байдена также не собирались — наоборот, немало уже сделано в обратном направлении. Но вот смогут ли они вовремя остановить своих людей и не допустить масштабных последствий всех этих провокаций — большой вопрос. На деле всё может пойти по неконтролируемому сценарию.