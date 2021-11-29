* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:53 — REGNUM Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех отреагировал на слова премьер-министра Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммада Хасана Ахунда. Об этом сообщает Ariana News.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Бывший первый вице-президент Амрулла Салех написал в Твиттере, что «Пакистан создал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как взрывоопасную смесь и использует их как разрушительную силу».

Амрулла Салех отреагировал на часть речи муллы Мохаммада Хасана Ахунда, который в своем первом заявлении сказал:

«Просите Бога решить проблемы бедности и голода. Мы не обещали вам предоставить средства к существованию», и назвал это признаком дезорганизованности правительства.

В своем первом обращении к афганскому народу Мохаммад Хасан Ахунд, исполняющий обязанности премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорил о бедности при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, и призвал народ к терпимости.

В заявлении, транслировавшемся в прямом эфире по национальному телевидению, исполняющий обязанности премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что не талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были причиной безработицы и плохого экономического положения Афганистана.

По его словам, все эти проблемы — наследие бывшего правительства Ашрафа Гани.

Мулла Хасан Ахунд добавил, что «правительство не может обещать людям пропитание; потому что, по его словам, хлеб насущный дает Бог, и Бог испытывает своих слуг».