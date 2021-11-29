Рига, , 19:52 — REGNUM «Агрессия России» против Украины получит ответ со стороны НАТО, сообщил 29 ноября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столтенберг «Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия».

Он добавил, что Россия ведёт себя на границе с Украиной так, что у НАТО это вызывает беспокойство. Генсек альянса призвал Москву «к деэскалации и снижению напряжённости», поскольку якобы российское вооружение и войска слишком сконцентрированы вдоль украинской границы.

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