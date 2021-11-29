Москва, 29 ноября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стремится войти в переговорный процесс по Украине для того, чтобы потребовать у России экономических и политических уступок. Об этом 29 ноября заявил ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

«Желание Эрдогана превратиться в миротворца никого не должно обманывать. Менее всего турецкого президента заботит установление мира на Донбассе», — заявил эксперт.

«Эрдоган — это практически синоним войны. Он ведёт войны в Сирии, Ливии, в Закавказье, он входил в открытую конфронтацию с Израилем. Сейчас он готов начать еще одну войну — на Кипре», — напомнил Безпалько.

«И этот человек рядится в тогу миротворца? Это смешно. Особенно на фоне продажи «Байрактаров» Украине и создания совместного с Украиной производства этих беспилотников», — добавил политолог.

«Эрдоган хочет влезть в российско-украинские отношения без приглашения для того, чтобы получить прибыль в политическом смысле», — пояснил эксперт.

«Он наверняка будет требовать от РФ ряда уступок — особенно в тех регионах, куда проецируют свою силу как Турция, так и Россия. Ну и экономические проекты, конечно. Недавно Эрдоган заявил о стремлении Турции построить ещё 1−2 атомные электростанции», — заключил эксперт.