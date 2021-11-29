Верхняя Пышма, Свердловская область, 29 ноября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области сотрудники ГИБДД спасли несколько человек из горящего дома. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Af.mil Пожар

Дом загорелся ночью на улице Осипенко. Экипаж дорожно-патрульной службы заметил клубы дыма. Когда стражи порядка подъехали, что увидели, что одна из секций деревянного жилого дома горит. Они разбудили спящих внутри людей. Им удалось спасти пожилую женщину, семью из трёх человек и бездомного, оказавшегося в нежилой секции. Также полицейские помогли гражданам вынести из дома личные вещи, переставили машину на безопасное расстояние и до прибытия пожарных помогали тушить пламя.

«Благодаря совместной работе жилая часть дома не пострадала. Граждане, чудом оставшиеся в живых, искренне поблагодарили представителей МВД за своевременную помощь. Не окажись они рядом, могло случиться непоправимое», — сказал полковник Горелых.