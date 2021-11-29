Астана, 29 ноября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области Казахстана пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды, сообщает turkystan. kz со ссылкой на официальный сайт Агентства по финансовому мониторингу.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.

Следствием установлены следующие виды «пакетов»: белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 евро. Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 217 части первой Уголовного кодекса.