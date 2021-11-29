Сыктывкар, , 19:44 — REGNUM В Коми работы по нескольким инвестпроектов оказались под угрозой срыва. Об этом в воем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

«Кто не работает, то ест! Учись, студент!» Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. СССР. 1965

«В прошлом году мы буквально по сусекам наскребли пять миллиардов рублей на строительство объектов в армках адресной инвестиционной программы […] к концу года получается, что мы не все объекты вводим в эксплуатацию», — сообщил Уйба.

По данным правительства Коми, на 1 ноября текущего года выполнение работ составило 1 млрд 768 млн рублей. От нерасторопности чиновников под вопросом оказалось, в частности, начало строительства детского сада в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит. Затянулись работы и по строительству станции водоочистки «Пожня-Ёль».

"Дал поручение — там где это возможно без ущерба качеству — ситуацию выровнять, объекты сдать. Там, где нет — доложить, какие меры приняты для завершения строительства в 2022 году. Если ситуация не изменится, буду принимать кадровые решения», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в адресной инвестиционной программе Коми на 2021 год было предусмотрено строительство и проектирование 66 объектов с бюджетным ассигнованием почти 5 млрд рублей.