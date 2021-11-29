Сыктывкар, 29 ноября 2021, 19:44 — REGNUM В Коми работы по нескольким инвестпроектов оказались под угрозой срыва. Об этом в воем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.
По данным правительства Коми, на 1 ноября текущего года выполнение работ составило 1 млрд 768 млн рублей. От нерасторопности чиновников под вопросом оказалось, в частности, начало строительства детского сада в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит. Затянулись работы и по строительству станции водоочистки «Пожня-Ёль».
Как сообщало ИА REGNUM, в адресной инвестиционной программе Коми на 2021 год было предусмотрено строительство и проектирование 66 объектов с бюджетным ассигнованием почти 5 млрд рублей.