Москва, 29 ноября 2021, 19:40 — REGNUM Возобновления деятельности постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе не планируется, заявил 29 ноября заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, выступая на клубе «Валдай».
Он пояснил, что отношения России и НАТО ухудшаются, поэтому возвращения работы российского постпредства «вряд ли» произойдёт. Альянс так ведёт себя, как будто у него есть «угроза с востока».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО в начале октября объявило о высылке российских дипломатов из Брюсселя. Реагируя на это, российская сторона объявила о закрытии своего постоянного представительства при альянсе.
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