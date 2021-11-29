Москва, 29 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Возобновления деятельности постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе не планируется, заявил 29 ноября заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, выступая на клубе «Валдай».

Nato.int Александр Грушко

Он пояснил, что отношения России и НАТО ухудшаются, поэтому возвращение работы российского постпредства «вряд ли» произойдёт. Альянс так ведёт себя, как будто у него есть «угроза с востока».

Грушко «Самое главное для нас, реалистов, что это закладывается в виде военного строительства. Всё, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по калькам Холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО в начале октября объявило о высылке российских дипломатов из Брюсселя. Реагируя на это, российская сторона объявила о закрытии своего постоянного представительства при альянсе.