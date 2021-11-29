* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:39 — REGNUM *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Представитель министерства иностранных дел Ирана сообщил журналистам, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет серьезную угрозу для будущего Афганистана и региона, и что «нынешнее афганское правительство несет ответственность за поддержание безопасности в стране».

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил на встрече с журналистами, что ситуация в Афганистане сегодня серьезная, и Исламская Республика Иран не может относиться равнодушно к положению афганского народа.

Он добавил, что террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет серьезную угрозу для будущего Афганистана и региона, и что афганское правительство несет прямую ответственность за поддержание безопасности в географических границах страны.

Касаясь визита Хасана Каземи Коми, спецпредставителя президента Ирана в Афганистане, Хатибзаде отметил, что он встречался с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями всех сторон.

«Несмотря на все трудности, контакты налажены, и эта поездка является продолжением контактов лицу на разных уровнях; и мы будем поддерживать народ Афганистана», — сказал он.

Представитель дипломатического ведомства Ирана заявил:

«Как сказал наш представитель, нынешние правители Афганистана несут ответственность за обеспечение безопасности народа».

Хатибзаде добавил, что террористические группировки, особенно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представляют угрозу для будущего Афганистана.

Хасан Каземи Коми, специальный посланник Ирана, прибыл в Кабул 15 ноября и сказал репортерам, что на встрече с официальными лицами Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «мы рассмотрим то, что произошло в Афганистане, чтобы можно было достичь новой координации между двумя странами».