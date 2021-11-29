Симферополь, , 19:35 — REGNUM Веерное отключение электроснабжения в Симферополе, а также в ряде сёл Симферопольского района Крыма произошло вечером 29 ноября из-за сильного ветра, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«В связи с сильными порывами ветра до 26 м/с сработали автоматы защиты на трансформаторных подстанциях города Симферополь. В результате этого произошло веерное отключения абонентов в г. Симферополь, а также в с. Каштановое, с. Партизанское, с. Константиновка Симферопольского района», — уточнили в ведомстве.

К местам отключения направлены аварийные бригады.

В МЧС уточнили, что 29−30 ноября в Симферополе ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 20 — 25 м/с, 30 ноября очень сильные дожди.

Непогоду прогнозируют и в Ялте — глава администрации города Янина Павленко сообщила о готовности коммунальных служб к устранению последствий непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе 29 ноября было зафиксировано несколько случаев падения деревьев.