Кабул, , 19:33 — REGNUM Пакистан просит страны мира оказывать гуманитарную помощь Афганистану, но вот уже несколько месяцев партия в 50 000 тонн пшеницы, подаренная Индией нынешнему правительству в Кабуле, так и не была доставлена в страну. Об этом сообщает Tasnimnews.

Афганистан (сс) DVIDSHUB

Говоря о событиях в Афганистане, министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сказал:

«Установление мира и стабильности в этой стране очень важно для целей ОЭС, особенно для транзитной торговли».

«Мы все должны предоставить гуманитарную и экономическую помощь Афганистану и его народу, чтобы предотвратить массовые человеческие страдания и экономический коллапс», — сказал он.

В то время как продовольственный кризис в Афганистане поставил миллионы людей на грань голода, Пакистан месяцами уклонялся от просьб индийских властей отправить 50 000 тонн пшеницы в Афганистан, отмечает издание.

По сообщениям индийских СМИ, в октябре Дели обратился к властям Пакистана с просьбой разрешить перевозку пожертвованной Афганистану партии пшеницы через его территорию, но пока этого не осуществлено.

В то же время, после того, как министр иностранных дел Пакистана пообещал открыть пограничный переход Торхам 24 часа в сутки, местные источники иногда сообщали, что переход между афганской и пакистанской границами закрыт.

Во время своего визита в Кабул в сентябре этого года и встречи с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министр иностранных дел Пакистана пообещал, что «пограничный переход Торхам теперь будет открыт для торговли 24 часа в сутки и для пассажиров — 12 часов в сутки».

Ранее канцелярия премьер-министра Пакистана сообщила в заявлении, что его кабинет одобрил использование Индией наземного маршрута для отправки гуманитарных грузов в Афганистан, но процесс перевозки еще не запущен.