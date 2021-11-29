Тбилиси, , 20:23 — REGNUM Грузинская полиция провела 29 ноября многочисленные задержания сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, собравшихся около здания тбилисского городского суда, сообщает police.ge.

Грузинские полицейские Ministry of Internal Affairs of Georgia

МВД Грузии заявило, что акция сторонников Саакашвили «вышла за рамки норм, разрешенных законом о мирных собраниях». Полицейское ведомство обвинило протестующих в перекрытии проезжей части улицы, неподчинении законным требованиям правоохранителей и оказании им активного сопротивления «насильственными методами». В связи с этим полиция вынуждена была прибегнуть к силе и к применению спецсредств. В результате чего, как сообщает МВД, было задержано 15 человек. Им будет предъявлены обвинения в соответствии с кодексом об административных правонарушениях.

МВД предупредило сторонников Саакашвили о том, «любые факты правонарушений будут в рамках закона немедленно пресекаться полицией».

Примечательно, что в официальном пресс-релизе полицейского ведомства Михаил Саакашвили был демонстративно назван гражданином Украины.

Напомним, что 29 ноября в Тбилиси состоялось заседание суда, в котором впервые принял участие бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Саакашвили обвиняется в преступлениях, совершённых им ещё в 2007 году.