Бухарест, , 19:26 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев в Румынии резко вырастут цены на основные продукты питания. Об этом 29 ноября со ссылкой на бухарестских экспертов сообщило Румынское телевидение.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам президента Ассоциации хлебопекарной промышленности Румынии Аурела Попеску, из-за подорожания сырья, электроэнергии и газа в результате общего экономического кризиса сотни предприятий отрасли будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику.

«Мы не можем работать в убыток, будем поднимать цены», — резюмировал он. Подобного мнения придерживаются специалисты мясомолочной индустрии страны. «После новогодних праздников килограмм мяса или литр молока в румынских супермаркетах подорожают на 10 — 15%, и это только начало, — отметила экономист Елена Тудор. — В дальнейшем изменения в ценовой политике в сторону увеличения стоимости товара могут стать обыденным явлением».

Напомним, 25 ноября новоназначенный премьер-министр Румынии Николае Чукэ пообещал «заморозить» цены на традиционные для румынского стола продукты.

«Правительство сделает все возможное, чтобы потребитель не ощущал никаких неудобств», — сказал глава нового Кабмина.