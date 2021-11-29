Бухарест, 29 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких месяцев в Румынии резко вырастут цены на основные продукты питания. Об этом 29 ноября со ссылкой на бухарестских экспертов сообщило Румынское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам президента Ассоциации хлебопекарной промышленности Румынии Аурела Попеску, из-за подорожания сырья, электроэнергии и газа в результате общего экономического кризиса сотни предприятий отрасли будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику.

«Мы не можем работать в убыток, будем поднимать цены», — резюмировал он. Подобного мнения придерживаются специалисты мясомолочной индустрии страны. «После новогодних праздников килограмм мяса или литр молока в румынских супермаркетах подорожают на 10 — 15%, и это только начало, — отметила экономист Елена Тудор. — В дальнейшем изменения в ценовой политике в сторону увеличения стоимости товара могут стать обыденным явлением».

Напомним, 25 ноября новоназначенный премьер-министр Румынии Николае Чукэ пообещал «заморозить» цены на традиционные для румынского стола продукты.

«Правительство сделает все возможное, чтобы потребитель не ощущал никаких неудобств», — сказал глава нового Кабмина.