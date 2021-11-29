Москва, , 19:25 — REGNUM Миграционный кризис на белорусско-польской границе понуждает Россию подвергнуть коррекции свою политику. Об этом 29 ноября на совещании по реализации российской миграционной политики заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Er.ru

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«Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей, — констатировал Медведев. — Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия. Причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать. Наша задача — проанализировать эту ситуацию, сделать из нее правильные выводы, скорректировать наши действия там, где это нужно».

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Зампред российского Совбеза указал на необходимость постоянного наблюдения за обстановкой на Ближнем Востоке и в других регионах-донорах мигрантов. При этом он отметил: «Мы видим, к каким серьезным последствия привел бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана и других регионов».

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Медведев уверен, что нелегальная миграция «провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом, потому что этим недовольны коренные жители государств».

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