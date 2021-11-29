Нью-Йорк, США, , 19:22 — REGNUM Возвращение к переговорам по ядерной сделке с Ираном, которые начинаются в Вене, очень важно и требует эффективности от участников процесса, заявил 29 ноября Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Переговоры

Выступая с речью 29 ноября на открытии 2-й сессии конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, Генсек ООН заявил, что все участники переговоров в Вене, по его мнению, «должны обеспечить, чтобы результаты оставались эффективными».

Вопрос ядерной безопасности на Ближнем Востоке отнюдь не решён, отмечает Гутерреш. Этот регион остаётся конфликтным, здесь погибают люди, в том числе мирные жители. Он призвал участников процессов на Ближнем Востоке «проявлять сдержанность и воздерживаться от эскалации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной сделке.

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