Кабул, , 19:20 — REGNUM Рашид Хан, звезда сборной Афганистана по крикету, помог зеленоглазой девочке, похожей на Шарбатгуль.

По сообщению афганского информационного агентства «Шафакна», Фонд Рашид Хана сообщил, что он связался с семьей Зайнаб и предоставил им пищу и канцелярские принадлежности.

«Мы стремимся к тому, чтобы она получила образование», — заявили в фонде.

Фонд Рашида Хана призвал международное сообщество помочь «угнетенным афганцам» в это трудное время.

После переправки Шарбатгуль в Италию — женщины, чье всемирно известное фото с зелеными глазами было опубликовано 30 лет назад, в социальных сетях была опубликована фотография девочки с зелеными глазами, которая, по-видимому, работала на улицах Кабула. Фотография вызвала широкий резонанс.

Шарбатгуль была сфотографирована Стивом Маккарри в 1984 году, когда жила в эмиграции в Пакистане. Стив был военным фотокорреспондентом журнала National Geographic. Ее фотография с зелеными глазами, появившаяся на обложке National Geographic, стала всемирно известной, а Шарбатгуль стала символом красоты афганских девушек.

Шарбатгуль была депортирована из Пакистана в 2014 году по обвинению в использовании поддельного удостоверения личности.

Она была доставлена самолетом в Кабул и Ашраф Гани; ныне беглый президент, принял Шарбатгуль в президентском дворце и вручил ей ключ от новой квартиры. Однако после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть, она эмигрировала в Италию.