Нижний Новгород, 29 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Переубедить противников вакцинации от коронавируса может только личный опыт. «Пока они сами не заболеют или не узнают, что заболел кто-то из ближайшего окружения, объяснять что-то сложно», — главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян рассказал ИА REGNUM о том, как нужно работать с «антиваксерами».

Jonathan Borba Уставший врач

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Собеседник редакции рассказал, что «в начале пандемии в центральной лаборатории по диагностике COVID-19 делали 180 анализов в сутки. Сейчас цифра достигла пяти тысяч анализов в сутки».

«Для обеспечения этого объема исследований трудятся порядка ста человек. Оборудование работает почти на пределе. Если количество увеличится, то понадобится дополнительное оборудование. И если технику еще можно заменить, то врачей вряд ли. Они работают на пределе. На примере нашей лаборатории могу сказать, что люди работают без выходных и без отпусков уже два года».

Соломон Апоян отметил, что «за это время постепенно наступает моральное истощение и при этом врачи продолжают делать свое дело».

«Вы представляете? что происходит в реанимациях и «красных зонах»? Процесс заражения необходимо постепенно останавливать, для этого нужно заниматься профилактикой COVID-19», — подчеркнул Апоян.

По мнению врача, «важно помнить о ношении масок, соблюдении социальной дистанции в местах скопления людей и, самое важное, необходимо вакцинироваться. Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы остановим пандемию.

Как показывает практика, вакцинированные люди в случае заражения вирусом переносят его легче и не попадают в реанимацию. Это достаточно веская причина, чтобы сделать прививку. Тем более что противопоказаний к вакцинации немного».

Главврач рассказал, что лично столкнулся с людьми, которые поначалу отказались от прививки.

«Моя мама наотрез отказалась вакцинироваться, несмотря на мои настойчивые просьбы. Она продержалась полтора года и случайно заразилась. Ее госпитализировали, состояние во время болезни оценивалось как средней тяжести. Мама пролечилась и после выписки из больницы первым делом спросила, когда ей можно вакцинироваться. Решила, что больше болеть не хочет».

Собеседник подчеркнул, что «противников вакцинации, к сожалению, переубедить может только их личный опыт — пока они сами не заболеют или не узнают, что заболел кто-то из ближайшего окружения, объяснять что-то сложно. Информирование — это сложная, но необходимая работа. Важно просвещать людей о необходимости вакцинации. По-другому не получится», — сказал Соломон Апоян.