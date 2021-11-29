Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Продюсер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Эми Паскаль рассказала о производстве новых фильмов с Томом Холландом в главной роли. Об этом 29 ноября пишет «Мир Фантастики».

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

По словам Паскаль, студии Sony и Marvel готовят ещё одну трилогию. «Мы уже готовимся к следующему фильму с Томом Холландом и Marvel. Для нас эти три фильма — единое целое. И теперь мы приступаем к следующим трём. Это не последний фильм в киновселенной Marvel», — заверила продюсер.

ИА REGNUM напоминает, что премьера кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» запланирована на 16 декабря 2021 года. По сюжету фильма, главный герой столкнётся с мультивселенной из-за своего вмешательства в ход событий после раскрытия злодеем Мистерио его личности.

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