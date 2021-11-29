29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «на столе» в Кремле якобы лежит решение о вторжении на территорию Украины, но оно пока не принято.

Мирослава Романенко, , 20:33 — REGNUM Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «на столе» в Кремле лежит решение о вторжении на территорию Украины, но оно пока не принято. Об этом 29 ноября сообщает УНИАН.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них «на столе». Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить желание у России от выбора в пользу вторжения. Этого не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания», — сказал он.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также на телеграм-канале Klymenko Time. Многие обратили внимание на фразу украинского дипломата о том, что решение о нападении на Украину якобы лежит «на столе» в Кремле, усмотрев в словах министра повод для иронии.

«Кулеба в шапке-невидимке уже и до стола в Кремле добрался. Когда он всё успевает?..» — иронизирует «Не обязательно».

«А можно какие-то доказательства?» — отреагировал SpiK.

«Вторгаться на Украину — это все равно что залезать в бочку с дерьмом. В российском руководстве желающих… нет», — написал «А».

»Ай да Кулеба, ай да молодец! Точно знает, шо у Путина на столе. Он не уборщицей в Кремле подрабатывает в свободное от основной работы время?» — пошутил Евгений.

«Вы с Зе определитесь… Что будет — госпереворот или нападение России», — спросила Алла Д.

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба President.gov.ua

«Зачем России воевать? Такие, как Кулеба, давно уже растащили всё что можно, а нищая страна никаким агрессорам не нужна. Это нам, несчастным, деваться некуда. Будем медленно загибаться при таких правительствах — одно другого хуже. Хватит вешать лапшу на уши людям!» — не выдержала Татьяна Т.

«А сам Кулеба в это время был в Кремле под столом?» — спросил Станислав М.

«Вот это настоящий разведчик!!! Прям в Кремль попал!!!» — шутит Юрий Ф.

«Никогда [еще] так Кулеба не был близок к провалу»…» — смеется Leonid M.

«Зачем России вторгаться на Украину, есть разумный ответ? Что на Украине есть, чтобы туда вторгаться…» — не понимает Шамиль М.

«Он бывает в Кремле? С какой целью?» — спросил Игорь П.

«Темной ночью министр тайно проник в Кремль, открыл своим ключом кабинет Путина, прочитал приказ с грифом «Совершенно секретно», благополучно добрался в Украину, рассказал украинцам о замыслах «агрессора». Где-то так представляю способ получения этой информации», — иронизирует Олександр П.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вот я думаю, может, и действительно лежит решение на столе у Путина. Но вопрос, за что воевать? За то, что у нас ввели доплату за доставку газа?.. За то, что у нас продали землю? За то, что нами руководит Запад? За то, что пенсионеры не могут зимой отопить простые хаты?.. Если они войдут в Украину сейчас, то самое время. Никто за панов умирать не будет, чтобы паны жили, издевались над нами. Нет уж, извините, за такое никто воевать не будет», — написал Андрей К.

«Он лично отдал его на подпись…» — смеется Владимир Х.

«Мучает вопрос, кто Кулебу в Кремль к столу пустил?» — пошутил Сергей К.

«Нам воевать не против кого и не за что. Так что успокойтесь!!! Кто украл, тот пусть и воюет», — подытожил Андрей Федорович.

Читайте также: Сеть: «Что за пакость задумали?» — МИД Украины: альтернатив «Минску» нет