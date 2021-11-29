Москва, , 19:04 — REGNUM В Театральном институте имени Бориса Щукина в понедельник, 29 ноября прошло расширенное совещание о развитии школьных театров в России. Эксперты со всей страны обсуждали значение театральной педагогики в становлении личности и планы реализации Всероссийского проекта «Школьная классика».

Школьный театр Цитата из фильма С.Соловьева «Сто дней после детства»

Совещание с участием представителей региональных министерств образования, культуры и театральных учебных заведений открыл министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что к сегодняшнему дню пока только в 7 тыс. из 40 тыс. школ были созданы школьные театры. Министр напомнил, что система школьных театров и детских театральных конкурсов развивается по поручению президента РФ и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых детей из регионов.

«Школьный театр — это в том числе и профориентация. Есть талантливые дети, которые хотят посвятить свою жизнь такому прекрасному искусству», — сказал Сергей Кравцов.

Особое внимание он уделил работе проекта «Школьная классика».

«Будем эту работу продолжать. Я сегодня хотел бы услышать те предложения, которые уже есть в регионах, как эта работа будет идти, когда мы выйдем на функционирование каждого школьного театра разного формата. Как это функционирование будет обеспечено театральными училищами, вузами в регионах. В каждой школе, где есть советник по воспитанию, уже должен быть открыт школьный театр и открыта спортивная секция», — подчеркнул министр.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова высоко оценила успехи проекта.

«Мы абсолютно поддерживаем, чтобы в каждой школе был школьный театр. Также к глобальной задаче относится приобщение нашего подрастающего поколения к культуре, к нашей классике. Мы просто обязаны воспитать гармонично развитую личность. Здесь нам необходимо сконцентрировать все наши усилия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Я хочу выразить слова благодарности нашему Театральному институту им. Бориса Щукина и детской организации «Российской движение школьников». Я уверена, что мы все вместе реализуем эту задачу в ближайшее время. Мы увидим, как конкурс школьных театров будет только расширяться. Мы предлагаем, чтобы в федеральных округах на базе наших вузов были созданы опорные центры, сотрудники которых предварительно могли бы пройти обучение на базе театрального института им. Бориса Щукина, сотрудники, которые могли бы впоследствии оказывать поддержку школьным театрам в регионах. Мы предлагаем ввести систему наставничества, когда профессиональные театры и члены труппы будут брать шефство над школьными театрами, сопровождать детей от задумки до реализации, — сказала Ольга Ярилова, — Я прошу уважаемых региональных министров культуры совместно с театральным сообществом организовать работу на территории вашего региона, назначить ответственных кураторов за реализацию этого проекта».

Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва рассказала об успешном старте второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика».

«Если на первом этапе мы концентрировались на том, чтобы провести ревизию, найти школьные театры, то теперь наша задача — не просто найти эти театры, но и обучить педагогов с помощью Корпоративного университета РДШ и педагогов Театрального института имени Бориса Щукина. Дать такой инструмент, педагогам в первую очередь. Если говорить о наших пилотных регионах, где есть советники, у нас уже активно работают три региона: Нижегородская, Челябинская и Тюменская области, там порядка 20 школьных театров и кружков. Думаю, доведем работу в пилотных регионах до совершенства. Педагоги института имени Бориса Щукина нам в этом помогут», — сказала она.

Проректор по учебной, научной и методической работе Театрального института им. Бориса Щукина Ирина Морозова презентовала методический центр, который создается на базе института совместно с РДШ в рамках проекта «Школьная классика».

«Он создается специально, чтобы помогать открывать и поддерживать уже существующие театральные кружки, секции, школьные театры, помогать им развиваться. У центра есть несколько основных задач. Подготовка учителей и педагогов дополнительного образования, которые занимаются или хотели бы заниматься театральными кружками и школьными театрами. Такое обучение будет проходить в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Методическое сопровождение работы в школьных театрах и кружках. Организация постоянно действующего семинара, на котором наши педагоги смогут отвечать на различные вопросы учителей», — рассказала Ирина Морозова.

Обучение будет проводиться по модульной программе и будет полностью бесплатным для учителей. В настоящее время по этой программе учатся уже около 80 человек из 20 регионов — победители первого сезона «Школьной классики».

«Мы нацелены к концу 2022 года обучить уже около 250 педагогов по нашей программе, — отметил ректор Театрального института им. Бориса Щукина Евгений Князев, — В программу входят внеурочные занятия со школьниками, мультимедийные и печатные методические пособия, мотивационные встречи, которые более подробно объясняют преимущества организации театрального кружка и участия в нем. Программа состоит из таких основополагающих дисциплин, как сценическая речь, сценическое движение, актерское мастерство, психология. К лету 2023 года мы планируем интегрировать учебно-методический комплекс в 200 школах, реализовать программы дополнительного образования с региональными театрами в 200 творческих центрах, обеспечить школы базовым комплектом оборудования для занятий».

Выступление директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Наталии Наумовой было посвящено организационному и учебно-методическому сопровождению проекта. Она отметила, что в этом году продолжится формирование реестра школьных театров и аудит их состояния, который позволит оценить существующие проблемы и потребности. Она так же рассказала, что до конца 2021 года будет составлена модульная дорожная карта, которая ляжет в основу развития сети школьных театров в каждом регионе — по ее образцу будут формироваться планы развития театров на ближайшие три года, с 2022 по 2024 год.

«Только системная адресная работа позволит нам реализовать этот проект не формально и дойти до каждой образовательной организации», — подчеркнула Наталия Наумова.

Участники совещания также коснулись репертуара школьных театров. По словам Ирины Плещевой, «современный контент для ребят является основополагающим», и проект «Школьная классика» предлагает выйти за рамки привычных форматов и школьной программы.

«Российское движение школьников с проектом «Школьная классика» могло бы взять на себя функцию доведения театрального контентного пакета до того состояния, что его можно было бы раздавать во все школьные театры. Не обязательно брать произведения школьной программы, это могут быть самостоятельные и самобытные произведения, написанные специально», — поддержал эту идею начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Можно выйти на связь с топовыми артистами, композиторами, сценаристами для того, чтобы у детей было понятие, что они являются частью большой общероссийской национальной театральной студии. Как вишенка на торте, потом кто-то приедет в Москву поступать в вузы, это уже будет не с нуля. Это будет логичным продолжением их деятельности», — сказал он.

На совещании также выступили педагоги и методисты, которые рассказали об опыте организации театров в городских и сельских школах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское движение школьников и «Щука» при поддержке Минпросвещения запустили проект «Школьная классика» в 2020 году. Его задача — системное развитие школьных театральных студий, реализация творческого потенциала школьников и педагогов. Проект проходит в формате конкурса —творческие коллективы, которые хотят создать или вывести на новый уровень школьную театральную студию, выполняют конкурсные задания и получают наставников из числа преподавателей Театрального института им. Бориса Щукина, а также становятся участниками финальных фестивалей.

В первом сезоне участниками «Школьной классики» стали более 100 коллективов, во втором — свыше 600. В 2021 году проект победил в конкурсе грантов президентского «Фонда культурных инициатив», благодаря чему сможет продолжить разработку и интеграцию в образовательный процесс программы дополнительного образования, а также укомплектовать школы оборудованием для театральной деятельности.