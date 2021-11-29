Техас, США, 29 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Губернатор Техаса Грегг Эббот пообещал жителям штата, что этой зимой все огни останутся включенными и не повторятся случаи отключения электричества, от которых в прошлом году пострадали миллионы жителей, сообщает 29 ноября Fox News.

Штат Техас (сс) TUBS

Губернатор подписал десяток законов, направленных на улучшение работы электроэнергетики.

Согласно Fox 7, в Техасе с января начнут проводить инспекции генераторов электроэнергии, а компании обяжут предоставлять план работы для проверки комиссиями.

Напомним, что в начале 2021 года почти 4,5 млн жителей американского штата Техас остались без электричества из-за холодов и снегопадов. Более всего пострадали районы и пригороды Хьюстона и Галвестона. Из-за холодов население начало активно пользоваться электрообогревателями, и электросети штата не смогли справиться с этими нагрузками. Также от переохлаждения погибли не менее 25 человек.