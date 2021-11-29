Москва, 29 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Измайловский суд Москвы на заседании во вторник, 30 ноября, вынесет приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщили в пресс-службе суда.

Цитата из видео пользователя YouTube канала @«Средний путь» Экс-схимонах Сергий (Романов)

«Оглашение итогового судебного акта состоится 30 ноября в 14:00», — сказали ТАСС в Измайловском суде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее гособвинение попросило суд назначить Романову наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Бывшему схиигумену инкриминируется три статьи Уголовного кодекса — о склонении к самоубийству, самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Обвиняемый своей вины не признаёт.