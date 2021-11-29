Тбилиси, , 19:06 — REGNUM Михаил Саакашвили, выступая 29 ноября в тбилисском суде, заявил, что не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Саакашвили отметил, что он, в бытность свою президентом страны, совершил большое количество ошибок, но не совершал никаких преступлений.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ошибка, что мы не смогли создать независимый суд, это затронуло многих моих соотечественников, и теперь это коснулось меня. И я приношу извинения всем, кого затронула эта ошибка. Я также ещё раз приношу извинения за все другие ошибки, которые коснулись вас, но ошибки и проступки — это одно, а преступления — это другое! Я — Михаил Саакашвили, и в Грузии не было президента, виновного в преступлениях. Я хочу, чтобы все грузины знали об этом. Основатель грузинского государства не мог быть преступником», — заявил Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили впервые выступает в суде, где ему предъявлены обвинения в преступлениях, совершённые им ещё в 2007 году.