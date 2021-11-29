Тбилиси, 29 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, выступая 29 ноября в тбилисском суде, заявил, что не считает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Саакашвили отметил, что он, в бытность свою президентом страны, совершил большое количество ошибок, но не совершал никаких преступлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это ошибка, что мы не смогли создать независимый суд, это затронуло многих моих соотечественников, и теперь это коснулось меня. И я приношу извинения всем, кого затронула эта ошибка. Я также ещё раз приношу извинения за все другие ошибки, которые коснулись вас, но ошибки и проступки — это одно, а преступления — это другое! Я — Михаил Саакашвили, и в Грузии не было президента, виновного в преступлениях. Я хочу, чтобы все грузины знали об этом. Основатель грузинского государства не мог быть преступником», — заявил Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили впервые выступает в суде, где ему предъявлены обвинения в преступлениях, совершённые им ещё в 2007 году.