Лондон, 29 ноября 2021, 22:03 — REGNUM Экранизация романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» получила продолжение. Об этом 29 ноября пишет издание Deadline.

Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»
Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»
Скриншот с YouTube

Сериал «Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон — информацию уже подтвердили продюсеры компаний Slim Film + Television и Federation Entertainment. При этом создатели проекта работают над ещё одной экранизацией романа Жюля Верна — «Путешествие к центру Земли».

Добавим, что премьера первого сезона «Вокруг света за 80 дней» запланирована на 2 января 2022 года. Главные роли в сериале исполнят Дэвид Теннант (Филеас Фогг), Ибрагим Кома (Жан Паспарту) и Леони Бенеш (Эбигейл Фикс Фортескью).

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