Лондон, , 22:03 — REGNUM Экранизация романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» получила продолжение. Об этом 29 ноября пишет издание Deadline.

Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней» Скриншот с YouTube

Сериал «Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон — информацию уже подтвердили продюсеры компаний Slim Film + Television и Federation Entertainment. При этом создатели проекта работают над ещё одной экранизацией романа Жюля Верна — «Путешествие к центру Земли».

Добавим, что премьера первого сезона «Вокруг света за 80 дней» запланирована на 2 января 2022 года. Главные роли в сериале исполнят Дэвид Теннант (Филеас Фогг), Ибрагим Кома (Жан Паспарту) и Леони Бенеш (Эбигейл Фикс Фортескью).

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