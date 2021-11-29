Лондон, 29 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Экранизация романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» получила продолжение. Об этом 29 ноября пишет издание Deadline.

Скриншот с YouTube Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

Сериал «Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон — информацию уже подтвердили продюсеры компаний Slim Film + Television и Federation Entertainment. При этом создатели проекта работают над ещё одной экранизацией романа Жюля Верна — «Путешествие к центру Земли».

Добавим, что премьера первого сезона «Вокруг света за 80 дней» запланирована на 2 января 2022 года. Главные роли в сериале исполнят Дэвид Теннант (Филеас Фогг), Ибрагим Кома (Жан Паспарту) и Леони Бенеш (Эбигейл Фикс Фортескью).