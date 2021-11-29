Курган, , 18:56 — REGNUM В правительстве Курганской области с 1 декабря 2021 года приступит к работе новый директор департамента агропромышленного комплекса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Здание Правительства Курганской области Наталья Поконечная © Красная Весна

Руководить департаментом АПК будет Павел Кощеев, который ранее занимал должность заместителя главы правительственной структуры.

Прежний руководитель департамента Рустам Камалетдинов покидает пост директора департамента АПК по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Он возглавлял структуру с сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 22 ноября 2021 года временно исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области назначенАлексей Сигидаев.

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