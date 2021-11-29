Курган, 29 ноября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В правительстве Курганской области с 1 декабря 2021 года приступит к работе новый директор департамента агропромышленного комплекса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Поконечная Красная Весна Здание Правительства Курганской области

Руководить департаментом АПК будет Павел Кощеев, который ранее занимал должность заместителя главы правительственной структуры.

Прежний руководитель департамента Рустам Камалетдинов покидает пост директора департамента АПК по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Он возглавлял структуру с сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 22 ноября 2021 года временно исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области назначенАлексей Сигидаев.