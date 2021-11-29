Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM В настоящее время власти Петербурга рассматривают два основных сценария решения проблемы с выплатой долгов по зарплате и других обязательств сотрудникам обанкротившегося АО «Метрострой». Об этом ИА REGNUM стало известно 29 ноября по итогам рабочей встречи по вопросам невыплат в ОАО «Метрострой». В ней приняли участие метростроевцы, конкурсный управляющий и представители властей, а также прокуратуры.

Проходческий щит Метростроя Metrostroy-spb.ru

Согласно первому сценарию, АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС), которое стало новым генподрядчиком по строительству метро в Петербурге, берёт в аренду у «Метростроя» оборудование и производственные площадки.

«За счет этого будет выплачена основная часть задолженности перед рабочими до конца года. Это возможно, если АО «МССС» получит авансовые платежи от комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, — пояснили в пресс-службе МССС. — Мы, в свою очередь, проавансируем арендные платежи по оборудованию на довольно длительный период».

Второй вариант решения проблемы неплатежей предусматривает реализацию имущества «Метростроя», которое может быть выкуплено АО «Метрострой Северной Столицы».

«Но при втором варианте выплата долгов возможна только в первом квартале следующего года», — отметили в МССС, добавив, что приоритетным сценарием является первый.

Напомним, 29 ноября сотрудники «Метростроя», не получившие своих заработанных денег от компании-банкрота, приходили в Смольный, чтобы вручить своё обращение к властям Петербурга с просьбой помочь с выплатой долгов.

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