Москва, 29 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Рижане пытаются избежать неудобств, связанных с получением QR-кодов, путём получения цифровых подписей или оформлением доверенностей. Об этом 29 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM один из жителей Риги на условиях анонимности.

ИА REGNUM QR-код

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«Единственный выход сейчас для рижан, не имеющих QR-кодов, это получение цифровой подписи или оформление доверенностей», — сообщил собеседник агентства.

«Для оформления цифровой подписи нужно получение ID-карты. Это некое подобие паспорта в виде пластиковой карты», — пояснил рижанин.

«Но у нас есть опасения, что скоро уже и цифровую подпись станет невозможным оформить без наличия QR-кода», — сообщил собеседник.

«Оформление доверенности требует посещения нотариуса, к которому тоже невозможно попасть без QR-кода. Это помимо того, что оформление доверенности стоит порядка 100 Евро», — подытожил рижанин.