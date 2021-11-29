Москва, , 18:54 — REGNUM Большинство кибератак и хакерских операций происходит с территории США, заявил 29 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Хакеры Ms-it.kr.ua

Об этом он рассказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

"Кстати, известно хорошо, что большинство атак на киберсети, оно имеет американское происхождение. Не в том смысле, что за ними стоит американское государство, но они приходят с американской территории, это отслеживается», — рассказал Грушко журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ США регулярно публикуют сообщения о кибератаках «русских хакеров». При этом официальные лица Вашингтона не торопятся подтверждать эти данные.

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