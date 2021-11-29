Москва, 29 ноября 2021, 18:54 — REGNUM Большинство кибератак и хакерских операций происходит с территории США, заявил 29 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Об этом он рассказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
"Кстати, известно хорошо, что большинство атак на киберсети, оно имеет американское происхождение. Не в том смысле, что за ними стоит американское государство, но они приходят с американской территории, это отслеживается», — рассказал Грушко журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ США регулярно публикуют сообщения о кибератаках «русских хакеров». При этом официальные лица Вашингтона не торопятся подтверждать эти данные.
Читайте ранее в этом сюжете: НАТО искусственно нагнетает ситуацию в Чёрном море — МИД России