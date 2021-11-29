Москва, 29 ноября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. В понедельник, 29 ноября в Москве состоялось закрытое заседание Почетного жюри просветительской премии «Знание», на котором деятели науки, культуры и искусства, представители бизнеса и государственные деятели выбрали 27 лауреатов из 103 финалистов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 7 декабря.

ИА REGNUM Лекция

Тематика проектов, представленных на суд жюри, самая разнообразная: сохранение культуры малых народов, изучение Арктики и космоса, проекты в области сохранения исторической памяти, в том числе, о Великой Отечественной войне. Большое число заявок связано с популяризацией науки, ряд просветителей работают с темой доступности знаний и инклюзией.

Заявки оценивались по 14 номинациям. Среди них — проекты и деятели в сфере науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. Также жюри рассматривало претендентов на победу за просветительские фильмы и мероприятия, за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ, радио и в интернете.

Одновременно открылось народное голосование в специальной номинации «По версии слушателей», которое продлится до 6 декабря на сайте проекта.

Торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года. Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», который открывает доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в их продвижении на широкую аудиторию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премия учреждена Российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Премия будет вручаться ежегодно.

Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России. Самыми популярными номинациями среди участников премии стали «За общий вклад в просвещение» (14%), «Культура и искусство» (12%), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11%) и «История» (10%).

В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика.