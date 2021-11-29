Оттава, , 18:50 — REGNUM Канадская студия Beamdog представила новое масштабное обновление для ролевой игры Neverwinter Nights. Об этом 29 ноября пишет PC Gamer.

Геймер

Обновление добавит в игру современные модели и текстуры персонажей в высоком разрешении. Разработчики отмечают, что оно может снизить производительность Neverwinter Nights на слабых компьютерах, поэтому скачивание обновления не является обязательным.

Напомним, что оригинальный релиз Neverwinter Nights состоялся ещё в 2002 году. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.

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