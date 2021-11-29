Екатеринбург, , 18:50 — REGNUM Пострадавший от нападения пятерых хулиганов водитель «Яндекс. Такси» в Екатеринбурге ищет адвоката. Об этом он написал у себя в Facebook.

Такси

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я у мамы Терминатор. Один на пятерых вышел, двоих побил, отобрал бутылку вина и телефон, вино вылил на себя и на салон, и сдал вещдоками в полицию. А они, бедненькие, 36 часов сидели в сауне, употребляли алкоголь и боялись. Ждали, когда я от полиции отойду, чтобы заявление подать», — иронично высказался гражданин в ответ на встречное заявление в полицию, которое подал в отношении него один из налётчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, таксист отказался везти пятерых граждан в машине, так как это запрещено правилами. В ответ те, которых он всё же повёз, стали вести себя агрессивно. По словам водителя, один из них облил его вином и разлил жидкость по салону. Ещё один нападавший представился сотрудником МВД. В результате конфликта таксист привёз одного из оставшихся в салоне пассажиров к отделению полиции, чтобы сдать стражам порядка, но остальные четверо его отбили. Гражданин подал заявление в полицию.

В полиции уже заявили журналистам, что ни один из нападавших не работает в правоохранительных органах.

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