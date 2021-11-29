София, , 18:46 — REGNUM Четверо граждан Северной Македонии, пострадавших в результате ДТП туристического автобуса на автомагистрали в Перникской области Болгарии 23 ноября, выписаны из софийской клинической больницы «Пирогово». Об этом 29 ноября сообщило болгарское издание «Монитор».

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Согласно официальной информации, двое пациентов отправятся на родину под наблюдением медицинских бригад из Скопье, еще двоих будут сопровождать медики из Сербии. Одна из пострадавших осталась в «Пирогово»: ей предстоит реабилитация в отделении нейрохирургии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 ноября туристический автобус северомакедонской компании Besa Trans сгорел на шоссе «Струма» на Западе Болгарии.

В результате погибли 46 человек, включая 12 детей, еще пятеро пассажиров получили ранения. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения.

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