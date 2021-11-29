Москва, , 18:45 — REGNUM Государственное обвинение попросило суд назначить бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) наказание в виде четрёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе Измайловского суда Москвы.

Схимонах Сергий (Николай Романов) Цитата из видео с YouTube-канала «Всеволод Могучев»

Обвинение просит признать Романова виновным по всем трём инкриминируемым ему статьям Уголовного кодекса. Речь идёт о склонении к самоубийству, самоуправстве, а также нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Сам Романов в показаниях суду не признал себя виновным в указанных деяниях.

Напомним, схиигумен Сергий в 2020 году был извержен из сана и отлучён от церкви. В том же году он был задержан правоохранительными органами.

Из материалов дела следует, что будучи отлучённым от церкви, Сергий незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, а в дальнейшем публично распространял призывы к суициду по мотивам религиозной идеологии.

Ранее Романов был осуждён за убийство и разбойное нападение и вышел на свободу в конце 1990-х годов после 13 лет лишения свободы.

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