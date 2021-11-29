Токио, 29 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Японская компания Capcom представила новый геймплейный трейлер игры Stret Fighter V. Ролик доступен на YouTube-канале одноимённой франшизы с 29 ноября.

Скриншот с YouTube Street Fighter V

Трейлер посвящён новому бойцу по имени Люк. В сражениях он полагается на мощные удары руками и уникальную игровую механику под названием «система V».

Напомним, что релиз Street Fighter V состоялся в 2016 году. По словам разработчиков, Люк станет последним персонажем проекта.