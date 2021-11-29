Москва, , 18:43 — REGNUM Практически все российские вузы включились в работу по открытию на своей базе студий научно-просветительского общества «Знание», сообщил в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что у контента, подготовленного на студиях общества «Знания», есть спрос в том числе у подрастающего поколения.

«Сейчас студии общества «Знание» активно открываются в высших учебных заведениях, у нас очень активно включились в эту работу практически все вузы нашей страны. Более 30 тысяч минут контента уже качественно записано. Общество «Знание» стало обязательной частью всех проектов, которые связаны с детьми и молодежью», — отметил Сергей Кириенко, выступая на церемонии открытия заседания почетного жюри премии «Знание».

Особенно важно, что у контента, подготовленного на студиях общества «Знания», есть спрос в том числе у подрастающего поколения.

«Для нас сначала открытием было, что та самая молодежь, о которой принято считать, что они смотрят только 30-секундные ролики и большие серьезные форматы им не интересны, мы с радостью и большим оптимизмом увидели, что им интересно. Только нужен честный, открытый разговор. Им нужно видеть глаза людей, а не просто смотреть заранее подготовленные пресс-релизы. Они готовы слушать очень серьезные, сложные лекции», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Напомним, в понедельник, 29 ноября, проходит заседание почетного жюри премии «Знание», которое определит лауреатов главной просветительской премии страны. Результаты будут оглашены 7 декабря. Премия «Знание» учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.

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