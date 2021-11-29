Москва, 29 ноября 2021, 18:43 — REGNUM Практически все российские вузы включились в работу по открытию на своей базе студий научно-просветительского общества «Знание», сообщил в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что у контента, подготовленного на студиях общества «Знания», есть спрос в том числе у подрастающего поколения.
Особенно важно, что у контента, подготовленного на студиях общества «Знания», есть спрос в том числе у подрастающего поколения.
Напомним, в понедельник, 29 ноября, проходит заседание почетного жюри премии «Знание», которое определит лауреатов главной просветительской премии страны. Результаты будут оглашены 7 декабря. Премия «Знание» учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.
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