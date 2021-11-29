Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Высотные разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk, снимаемые с вооружения ВВС США, будут использованы в ходе испытаний перспективных образцов гиперзвукового оружия, сообщает пресс-служба американских ВВС.

RQ-4B Global Hawk ВВС США

Часть этих БПЛА будет переоборудована для проведения испытаний гиперзвуковых систем. Военные США полагают, что установленное на беспилотниках оборудование поможет в отслеживании параметров испытываемого вооружения.

Беспилотники этого типа уже перебрасывают на авиабазу ВВС США Grand Sky в штате Северная Дакота, где проводятся испытания прототипов гиперзвукового оружия.

Отмечено, что таким образом можно значительно удешевить программу создания гиперзвуковых ракет, так как отпадёт потребность в привлечении к испытаниям дорогих в эксплуатации надводных кораблей и пилотируемых самолетов.

Справка ИА REGNUM: БПЛА RQ-4A Global Hawk имеет взлетный вес 15 тонн и размах крыла порядка 40 метров. Он способен летать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

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