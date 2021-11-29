Бишкек, , 18:37 — REGNUM Совет безопасности Киргизии не заинтересован в фальсификации итогов голосования на выборах в республиканский парламент. Об этом заявил секретарь совбеза Марат Иманкулов в эфире Общественной телерадиовещательной корпорации сегодня, 29 ноября.

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Высокопоставленный чиновник обратился к участникам проходившего в киргизской столице митинга представителей и сторонников политических партий, недовольных результатами голосования, которые огласил центризбирком.

«Нужно уметь проигрывать. Мы никого не боимся. И у нас нет того, чего бы мы боялись или скрывали», — подчеркнул руководитель совета безопасности.

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При этом Иманкулов пообещал продемонстрировать проигравшим выборы политикам протоколы ручного подсчета голосов, а при необходимости и вновь пересчитать избирательные бюллетени.

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным итогам выборов в парламент Киргизии, депутатские мандаты получат шесть партий: «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». По данным ЦИК, только этим политическим блокам удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

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