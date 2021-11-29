Рига, , 18:55 — REGNUM В Риге ввели ограничения для посещения православных храмов из-за пандемии. Об этом 29 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM один из местных жителей на условиях анонимности.

Объявление на входе в храм в Риге © ИА REGNUM

«Хотел посетить наш православный храм, а богослужения только в «зелёном режиме», т. е. для обладателей QR-кодов», — сообщил собеседник агентства.

«Красный режим» предполагает посещение для тех, кто не привился вакциной и не переболел ранее ковидом. В храме этот режим разрешён только для между богослужениями. Можно написать и отдать записку на литургию, но на саму литургию не попасть», — рассказал рижанин.

«Первый раз встречаю ситуацию, когда в храм, к Богу, на евхаристию попасть можно только с QR-кодом», — подытожил рижанин.

Рижанин также сообщил агентству, что на территории Латгаллии в старообрядческих храмах также введены подобные ограничения.