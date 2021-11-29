Москва, 29 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Студия Sony Pictures представила обновлённый второй трейлер фильма «Морбиус». Ролик доступен на YouTube-канале российского подразделения компании с 29 ноября.

Скриншот с YouTube Морбиус

В трейлере изменили дату выхода фильма — премьера картины в России состоится 27 января 2022 года. Ранее проект должен был выйти 20 января.

ИА REGNUM напоминает, что в основе сюжета фильма «Морбиус» лежит история учёного Майкла Морбиуса (Джаред Лето), который ищет способ излечиться от редкого заболевания крови. В ходе эксперимента с кровью летучих мышей доктор превращается в чудовище.