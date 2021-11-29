Москва, , 18:33 — REGNUM Лекции научно-просветительского общества «Знание» собрали в интернете более 250 млн просмотров, их читает более семь тысяч лекторов, сообщил журналистам в понедельник, 29 ноября, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко Фонд Росконгресс

«Несмотря на то, что обновлению общества «Знания» меньше полугода, сегодня это уже более 15 тыс. лекций по всей стране, причем каждая эта лекция — это встреча глаза в глаза. Кроме этого, еще и создается запись, сформировано девять студий общества «Знание» по стране, где в хорошем качестве создается контент, в том числе и для интернета», — пояснил Сергей Кириенко после открытия заседания почетного жюри премии «Знание».

"Такого качественного, содержательного контента общества «Знание» за эти полгода уже более 30 тыс. минут, которые доступны сегодня. Нас очень радует, что эти лекции, эти встречи смотрят не только в момент, когда они проходят онлайн, но и потом. Более 250 млн просмотров этих 15 тыс. лекций, которые за это время проведены, более 7 тыс. активных лекторов», — отметил Сергей Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник проходит заседание почетного жюри премии «Знание», которое определит лауреатов главной просветительской премии страны. В состав почетного жюри в том числе входят помощник президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, глава Сбера Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор РАНХиГС Владимир Мау, государственный деятели, представители бизнеса, науки, культуры и искусства.

Напомним, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальные просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе. Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

Читайте ранее: Огромный запрос молодежи на проекты Общества «Знание» очевиден. Интервью